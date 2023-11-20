نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب جيبوتي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو مساء اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

متي موعد مباراة جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباريات جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس

تذاع أحداث مباراة منتخب جيبوتي الأول لكرة القدم ضد نظيره غبنيا بيساو عبر شبكة قنوات SSC السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات ssc سهيل سات 2023

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 12418

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

ما هو ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم؟

مصر، 6 نقاط

بوركينا فاسو، نقطة واحدة

إثيوبيا، نقطة واحدة

غينيا بيساو، نقطة واحدة

سيراليون، نقطة واحدة

جيبوتي، دون نقاط