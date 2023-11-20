موعد مباراة جنوب السودان وموريتانيا في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب السودان الأول لكرة القدم نظيره منتخب موريتانيا مساء غد الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب "عبدالله واد"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل جنوب السودان المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، ويأتي منتخب موريتانيا في المركز الأخير.

موعد مباراة جنوب السودان ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة البداية لمباراة جنوب السودان وموريتانيا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب جنوب السودان ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب جنوب السودان ضد منتخب موريتانيا مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتحديدًا SSC Extra1HD.