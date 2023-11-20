متى موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الأردن، المقبلة في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا لكأس العالم

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره الأردن، غدا الثلاثاء 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وستلعب مباراة منتخب الأردن ضد نظيره السعودية، غدا في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الأردن في تصفيات آسيا لكأس العالم

وستذاع مباراة منتخب الأردن ضد نظيره السعودية، غدا في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، على قناة SSC Spotrs 1 HD، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.