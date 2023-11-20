موعد مباراة العراق وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره فيتنام، غدا الثلاثاء 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026

موعد مباراة العراق وفيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم

وستلعب مباراة منتخب العراق ضد نظيره فيتنام، غدا في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة منتخب العراق ضد نظيره فيتنام، غدا في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، على قناة SSC Sports 1 HD، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.

ترتيب المنتخبين قبل مباراة الغد

ويحتل منتخب العراق حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد فيتنام في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.