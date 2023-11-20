نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الاثنين 20-11-2023 في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024

وتلعب اليوم سبعة مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 كالآتي:

شمال مقدونيا ضد إنجلترا

ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

التشيك ضد مولدوفا

فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ألبانيا ضد جزر فارو

ويقام هذا اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أوكرانيا ضد إيطاليا

كما تلعب هذه المواجهة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أيرلندا الشمالية ضد الدنمارك

وهذه المباراة ستلعب في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

سلوفينيا ضد كازاخستان

فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

سان مارينو ضد فنلندا

وهذه المباراة ستقام هي الأخرى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024

وتذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس.