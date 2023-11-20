نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، خلال الوقت الحالي لخوض منافسات الجولة الثانية من التصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الليبي أمام نظيره منتخب الكاميرون في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة بين ليبيا والكاميرون الثلاثاء 21 نوفمبر، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وتنطلق المواجهة الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات SSC sport السعودية والتي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة

1- الكاميرون 3 نقاط

2- ليبيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة وحيدة

4- الرأس الأخضر نقطة وحيدة

5- إسواتيني دون رصيد من النقاط

6- موريشيس دون رصيد من النقاط