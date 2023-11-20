سيد معوض: غياب الرؤية وراء أزمة منتخب الشباب.. ويجب توسيع قاعدة اختيار اللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك بعض الأمور الخاطئة بشأن منتخب الشباب لكنه لا يريد التطرق إليها حاليًا، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية والهدف من تكوين المنتخبات وراء الأزمة.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تم تأخير اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، ضاعت فترة طويلة في سبيل تكوين فريق، بسبب اتحاد الكرة الذي قام بتأجيل الإعلان عن اختيار المدير الفني".

وأضاف: "جميع الاتحادات العربية والافريقية تهتم بمنتخبات الناشئين والشباب ويتم الاستفادة منهم وصقل مواهبهم، من أجل أن يعود ذلك على المنتخب الأول في السنوات المقبلة، وكنا نستفيد من لاعبين مميزين في المنتخبات على مدار سنوات طويلة مثل جيل شوقي غريب وحسن شحاتة، وكانوا نواة للمنتخب الأول الذي تألق على مدار سنوات بجانب لاعبين آخرين".

وواصل: "الاختيارات بالنسبة للاعبي منتخب مصر للشباب يكون فقط في دوري القطاعات لا بد من توسيع قاعدة اختيارات اللاعبين".

وأتم: "هناك بطولات لدوري المناطق في المحافظات، مع الاهتمام بالمحترفين المصريين في الخارج، وكذلك لا بد من ضم بعض اللاعبين من منتخب 2006، هناك لاعبين كثيرين يمكن الاختيار بينهم".