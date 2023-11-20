نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم، لخوض مواجهة نظيره منتخب تنزانيا في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

يقع منتخب المغرب في المجموعة الخامسة من مجموعات التصفيات بجوار منتخبات تنزانيا وزامبيا والنيجر وجمهورية الكونغو بعد انسحاب منتخب إريتريا

من المقرر أن تقام مباراة المغرب وتنزانيا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب بنيامين ماكابا الوطني وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكةSSC Sports السعودية بعدما حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

جدول ترتيب المجموعة الخامسة



1- زامبيا 3 نقاط

2- تنزانيا 3 نقاط

3- المغرب دون رصيد من النقاط لم يلعب بعد أمام منتخب إريتريا

4- النيجر دون رصيد من النقاط

5- الكونغو دون رصيد من النقاط

6- منتخب إريتريا انسحب