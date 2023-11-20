نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة نظيره منتخب مالاوي في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي بجانب كلا من ساو تومي وغينيا الاستوائية ومالاوي وليبيريا وناميبيا في المجموعة الثامنة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.

من المقرر أن تقام مباراة تونس ومالاوي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الملعب الوطني في بينجو وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات SSC sport السعودية والتي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2026.

جدول ترتيب المجموعة الثامنة

1- تونس 3 نقاط

2- مالاوي 3 نقاط

3- غينيا الإستوائية 3 نقاط

4- ليبيريا دون رصيد من النقاط

5- ناميبيا دون رصيد من النقاط

6- ساوتومي وبرينسيب دون رصيد من النقاط