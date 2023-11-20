انت الأن تتابع خبر خسارة منتخب مصر للشباب من تونس برباعية في بطولة شمال إفريقيا.. صدمة كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم منتخب مصر للشباب جماهيرة بعدمت خسر أمام نظيره التونسي بـ 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم، وهي من ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا الودية الخاصة بكل المنتخبات، وهو من اللقاءات التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة.

خسارة منتخب مصر للشباب أمام

وسيطر منتخب تونس على المباراة خلال الشوط الأول بشكل كامل، وفازت على منتخب الفراعنة الصغار بثلاث أهداف وهذا أثناء 4 دقائق وهم 21 و22 و25، وذلك قبل أن يقوم لاعبوه بالتقدم بالهدف الرابع أثناء الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وهي من أهم المباريات الهامة التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة مؤخراً.

[منتخب مصر للشباب]

منتخب مصر للشباب

وعاد منتخب مصر للشباب من جديد في النتيجة واستطاع لاعبه محمد عبد الله أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 80، وهذا جاء في أعقبة زميلة كريم سعيد بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 93، ولكن الهدفين لم يساعدون في تقدم الفراعنة ولا المدرب وائل رياض شيتوس ليحصلوا على الهزيمة الأولى في الدورة.

[منتخب مصر للشباب]

منتخب مصر للشباب

مباراة منتخب مصر للشباب القادمة

ورفع المنتخب التونسي رصيده بهذه النتيجة لـ 9 نقاط، وفاز بالبطولة الودية التي أقيمت على أرض الملعب، وأيضاً تجمد رصيد المنتخب المصري للشباب عند 4 نقاط واحتل المركز الثالث، وتعادل منتخب مصر في لقاءه الأول أمام ليبيا بهدف لمثله وهذا قبل أن يفوز بشكل كبير يوم الجمعة الماضية على الجزائر بثلاث أهداف.

[منتخب مصر للشباب]

منتخب مصر للشباب

وسوف يقابل منتخب مصر نظيره المغرب يوم الثلاثاء القادم، ولكنه فقد جميع حظوظه ليحصل على التتويج باللقب، ويحتل منتخب تونس الصدارة برصيد وصل لـ 9 نقاط ويأتي بعده منتخب المغرب بـ 6 نقاط، وهي من اللقاءات الهامة التي حصلت على نسب مشاهدة عالية مؤخراً