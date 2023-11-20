انت الأن تتابع خبر روي فيتوريا يكتب المجد مع منتخب مصر .. أرقام رائعة للمدرب البرتغالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الفراعنة لتحقيق الفوز بهدفين دون رد، على حساب منتخب سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد الوصول للنقطة السادسة والفوز الثاني على التوالي، بعد الفوز على منتخب جيبوتي في الجولة الأولى.

أرقام روي فيتوريا في قيادة منتخب مصر

روي فيتوريا بالفوز على منتخب سيراليون، يكون قد حقق الفوز الحادي عشر مع منتخب مصر من 13 مباراة خاضها منذ تولي المهمة.

فيتوريا حقق الفوز السادس له في 6 مباريات رسمية قاد فيها منتخب مصر، سواء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أو تصفيات كأس العالم.

وخلال تلك المباريات الرسمية الست، سجل لاعبي منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، 17 هدف واستقبلت شباكهم هدف واحد فقط.

[روي فيتوريا]

روي فيتوريا

المدرب البرتغالي تمكن من تحقيق الفوز الثالث مع منتخب مصر خارج الديار، وهو ما لم يحدث منذ 7 سنوات. ليتمكن من معادلة رقم المدربين السابقين الأرجنتيني هيكتور كوبر والأمريكي بوب برادلي، في تحقيق 3 انتصارات مع الفراعنة خارج مصر.

وعقب الفوز على سيراليون، قال المدرب البرتغالي أن المنتخب حقق الأهم وهو الفوز على نظيره منتخب سيراليون، مشيرا إلى أن أداء الفراعنة في اللقاء لم يكن جيدا.

وأكد روي فيتوريا، أن المنتخب تعرض لظروف خارجية أثرت على الأداء أمام منتخب سيراليون ، مثل رحلة الطيران الطويلة والملعب الصناعي والطقس كلها أمور أدت لصعوبة المباراة.