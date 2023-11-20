نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عامر حسين يكشف موعد توقف الدوري المصري قبل أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، عن موعد تعليق مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

إعلان موعد توقف الدوري المصري قبل أمم إفريقيا

وأوضح حسين في تصريحات تلفزيونية: "سيتم تعليق فعاليات الدوري المصري في الثاني من يناير المقبل، مع بداية معسكر المنتخب الوطني في اليوم التالي مباشرة".

وأضاف: "منتخبنا الوطني سيخوض أولى مبارياته في البطولة في 14 يناير أمام منتخب موزمبيق، وسيتوجه الفريق إلى كوت ديفوار قبل الموعد بثلاثة أيام".

وأشار حسين إلى أنه بمجرد استكمال برنامج الاستعدادات والمباريات الودية للمنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، سيتم التنسيق مع الشركة الراعية.

وعبر حسين عن دعمه لوائل رياض، المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، بعد الهزيمة الرباعية أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا، مؤكدًا: "تتطلب هذه المرحلة العديد من المعسكرات، ووائل رياض لديه خبرة كبيرة ويستحق الدعم، وقد جاء إصراره على المشاركة بهدف إكساب لاعبيه المزيد من الخبرات".

وأكمل حسين: "رغم الانتقادات التي وجهت للجهاز الفني بسبب المشاركة في هذه البطولة، إلا أنني أعتقد أن وائل رياض يمتلك الخبرة الكافية ويستحق الدعم، وكان إصراره على المشاركة يهدف إلى تحقيق فائدة إضافية للاعبين من خلال تجميعهم لمدة أسبوع".

وختم حديثه حول بطولة السوبر المصري، مؤكدًا: "تم حسم المشاركة في البطولة بمشاركة الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا، وستقام المباريات على مدى يومين فقط في 25 و28 ديسمبر المقبل".