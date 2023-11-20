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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني عن إصابة جافي، لاعب خط وسط برشلونة، بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته في فوز إسبانيا 3-1 على جورجيا. جاءت الإصابة في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

الاتحاد الاسباني يعلق على اصابة جافي

أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه خطورة إصابة جافي، حيث أشار إلى أنه سيخضع لفحوصات دقيقة لتحديد مدى الإصابة الحقيقي. وفقًا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الفحوصات الأولية أظهرت تمزقًا في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

من المقرر أن يخضع جافي لفحوص بالرنين المغناطيسي اليوم لتأكيد طبيعة الإصابة، ويتوقع أن يغيب اللاعب عن المباريات لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر. يُذكر أن إسبانيا كانت قد حسمت تأهلها ليورو مسبقًا، وتصدرت جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما احتلت جورجيا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.