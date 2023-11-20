نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موعد توقف الدوري المصري ومفاجأة بشأن الثلاثي المستبعد من المنتخب وبشرى لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 20-11-2023 في السطور التالية:

موعد توقف الدوري المصري

أفصح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، عن موعد تعليق مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح حسين في تصريحات تلفزيونية: "سيتم تعليق فعاليات الدوري المصري في الثاني من يناير المقبل، مع بداية معسكر المنتخب الوطني في اليوم التالي مباشرة".

وأضاف: "منتخبنا الوطني سيخوض أولى مبارياته في البطولة في 14 يناير أمام منتخب موزمبيق، وسيتوجه الفريق إلى كوت ديفوار قبل الموعد بثلاثة أيام"

مفاجأة بشأن الثلاثي المستبعد من المنتخب

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار البرتغالي روي فيتوريا بشأن استبعاد ثلاثي المنتخب المصري الأول إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة، له توابع أخرى.

وقال الدرندلي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "etc": "فيتوريا أخطرنا باستبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من مباراة سيراليون فقط."

ويعد تصريح الدرندلي تأكيد لعودة الثلاثي، مرة أخرى لمنتخب مصر في التجمع المقبل للفراعنة.

بشرى لجماهير الزمالك

تعمل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على تخطي عقبة تلو الأخرى من التي ضربت الفارس الأبيض مؤخرا، والتي كان أبرزها أزمة القيد، وتجديد عقود اللاعبين خلال الموسم الحالي.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وأيمن ممدوح عباس أبرز المرشحين لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك بالفترة المقبلة".

واختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يخطط لإنشاء شركة لإدارة ملف كرة القدم، ومن الوارد أن يتم الاستعانة بالثنائي في الشركة، على أن يكون الجنايني رئيسًا وعباس نائبًا له".