نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل عودة نجم النصر السعودي إلى الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن طبيب نادي النصر السعودي، الإسباني ديفيد ماركيز، استبعد في تقريره شفاء مدافع الفريق الإسباني إيمريك لابورت، من إصابة القدم في الوقت الراهن.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصدرًا مطلعًا كشف لها أن شفاء لابورت لم يسر بالصورة التي كانت متوقعة، بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم في مسبح منزله قبل مباراة النصر أمام الوحدة في 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

وكشف ماركيز للبرتغالي لويس كاسترو عن وجود التهاب في جرح لابورت، ما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح الطبيب: "عودة لابورت باتت غامضة كون الجرح لا يزال عميقًا، ومن الصعوبة مشاركته أمام الأخدود في الدوري، وكذلك أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركة لابورت في المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة 15 من الدوري.