نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة والد نجم الأهلي بأزمة قلبية حادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمهور كرة القدم العربية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين نبًأ صادمًا تمثل في وفاة والد واحد من أبرز لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بسبب أزمة قلبية حادة.

وفاة والد فيرمينيو بأزمة قلبية حادة

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن النجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب نادي اهلي جدة السعودي قد تلقى نبا وفاة والده أثناء رحلة مع العائلة إلى دبي.

وقالت الصحيفة أن نجم ليفربول السابق نعى والده عقب التأكد من وفاته بسبب أزمة قلبية حادة خلال تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر بوبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام منشور قال فيه:"ليس كل الأبطال يرتدون العباءات، بعضهم يطلق عليه اسم "أبي" "كان والدي، خوسيه، بطل طفولتي، مصدر إلهام ومثالًا".