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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبد الغني، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والذي ترشح عن منصب نائب الرئيس في الانتخابات الأخيرة التي فاز بها حسين لبيب وقائمته الموحدة كاملة أن أسباب تقدمه بطعن على الانتخابات جاء من أجل تحقيق مبدأ القانون وليس لتعطيل عجلة القلعة البيضاء كما يزعم البعض وذلك بداعي مخالفة اللائحة الاسترشادية.

عبدالغني يكشف أسباب الطعن على انتخابات الزمالك

وقال عبد الغني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على كل زمالكاوي مخلص حريص علي وقار وشرف نادينا أن يعي أن ما قدم من طعن على التجاوزات الانتخابية التي وقعت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تنظر أمام القضاء الإداري لفحصها ووزنها وإنزال كلمة القانون عليها، هو من قبيل تحقيق مبدأ سيادة القانون داخل إطار الدولة القانونية وليس دولة التعتيم على الفساد القانوني، وليس من قبيل تعطيل نادينا الكبير على الإطلاق".

وأضاف: "ليس من المقبول عدم المشروعية داخل مجلس الزمالك المحترم ولا القبول بمجلس للزمالك لا يتمتع بالشرعية القانونية، ولا يقصد بالطعن إلا تصحيح كل ما هو مخالف للقانون وأن يتشرف مجلس الزمالك الموقر بالشرعية القانونية والدستورية ويهنأ الأعضاء والجماهير المحترمين بسيادة القانون والبعد بالشبهات عن الانعدام القانوني".

وأتم: "أناشد وأهيب بالبعض أن يتفهموا أصول التصحيح القانوني وأن يتقبلوا مبدأ الشرعية القانونية وسيادة القانون في الدولة المصرية وخاصة في عهد الجمهورية الجديدة.. وفقنا الله إلى ما فيه صالح الوطن وصالح الزمالك".

