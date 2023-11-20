نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من اتحاد الكرة بعد فوز منتخب مصر على سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام صرف واحدة من المكافأت الأستثنائية للاعبي المنتخب وذلك عقب الفوز الذي حققه رجال فيتوريا على حساب منتخب سيراليون يوم أمس الاحد بهدفين مقابل لا شيء في ليبيريا لحساب مباريات ثاني جولات التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.

أول قرار من اتحاد الكرة بعد فوز منتخب مصر على سيراليون

وفي تصريحات صحفية أدلى بها نائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي والذي كان مرافقًا لبعثة الفراعنة في ليبيريا أن هناك لائحة خاصة سوف يتم تطبيقها فيما يخص المكافأت لكن تم عمل مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب عقب الفوز على سيراليون.

وشدد نائب رئيس الجبلاية على أن المكافأة التي قدمها اتحاد الكرة للاعبين عقب الفوز جاءت بسبب اجهاد السفر وضيق الوقت بين المباراتين ولعب المواجهة الأخيرة على أرضية من نجيل صناعي سيء.

ويتصدر المنتخب الوطني المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من انتصارين على جيبوتي بسداسية نظيفة بالجولة الأولى والتغلب على سيراليون بهدفين دون رد، بالجولة الثانية.