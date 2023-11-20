نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هل طلب روي فيتوريا اعتذار إمام عاشور والشحات وحامد؟ إليك المفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة حقيقة طلب روي فيتوريا مدرب المنتخب اعتذار إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد.

وأكد الدرندلي نائب رئيس الجبلاية: «فيتوريا لم يشترط اعتذار أي لاعب كما تردد، وغير صحيح على الإطلاق أنه أيضا أنه سيستدعي لاعب واحد من الثلاثي مستقبلًا، فيتوريا شخصية محترمة، والقرار للمباراة الماضية فقط».

وصرح خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والذي كان مرافقا لبعثة الفراعنة في ليبيريا أن هناك لائحة خاصة سيتم تطبيقها بشأن المكافآت إلا أنه تم عمل مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب بعد الفوز على سيراليون.

وشدد نائب رئيس الجبلاية على أن المكافأة الاستثنائية تأتي تقديرا لجهد لاعبي المنتخب بعد الفةز على سيراليون رغم إجهاد السفر، وضيق الوقت بين مباراتي جيبوتي وسيراليون، ولعب المباراة الأخيرة على نجيل صناعي.