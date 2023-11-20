نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات يورو 2024.. إيطاليا وأوكرانيا في موقعة الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إيطاليا نظيره الأوكراني، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويحتاج المنتخب الإيطالي لتحقيق الفوز في مواجهة الليلة ضد أوكرانيا، من أجل حسم الوصافة والتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة، أو على أقل تقدير حصد نقطة واحدة بالتعادل من أجل صعوده بشكل رسمي.

وتنص اللوائح على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إلى نهائيات النسخة المقبلة، بالإضافة إلى ألمانيا البلد المضيف، و3 منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة فقط عن أوكرانيا صاحب نفس الرصيد من النقاط، ليأتي في المركز الثالث بالترتيب خلف المنتخب الإنجليزي الذي حسم تأهله مبكرا بتربعه على الصدارة برصيد 19 نقطة.

ونجح منتخب إيطاليا في الفوز على نظيره الأوكراني في مواجهة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين على أرضية ملعب سان سيرو 2-1، لتزداد فرصته في حسم التأهل للبطولة الأوروبية الكبرى.