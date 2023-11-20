نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يعلن جاهزية نجم الأهلي لمواجهة ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زف الاعلامي احمد شوبير بشرى سارة لعشاق الفريق الأحمر، بعدما اعلن عن جاهزية نجم الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري ابطال افريقيا.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي إن أكرم توفيق ظهر في تدريبات الأهلي وأصبح جاهزا لمباراة بطل غانا، وموديست عاد من فرنسا وظهر في التدريبات.

وأضاف شوبير: التونسي كريستو واضح أنه مصمم يرجع للتشكيل الأساسى وظهر بشكل مميز فى أول مران".

كما كشف: امام عاشور وحسين الشحات رفضا الحصول على راحة إضافية عقب الاستبعاد من منتخب مصر، وانتظم اللاعبان أمس فى تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني".

