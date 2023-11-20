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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالمستوى الرائع الذي ظهر به محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب الوطني أمام سيراليون في مباراة الأمس على حد وصفه.

شبانة يشيد بمستوى تريزيجيه خلال مواجهة مصر وسيراليون



وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن تريزيجيه لم يأخذ حقه مع الفراعنة حتى الآن، رغم البصمات المؤثرة التي تركها والتي أبرزها ركلة الجزاء أمام الكونغو.



وأشار شبانة، إلى أن ما يميز تريزيجيه أيضا هو عدم تصديره لاي مشاكل طوال فترة تواجده في المنتخب.



كما سلط شبانة الضوء في تصريحاته، على الحارس محمد الشناوي، مؤكدًا أنه بطل المباراة، بعد تصديه العديد من الفرص الخطيرة والتي كادت أن تؤثر في نتيجة اللقاء.



وحقق المنتخب الوطني الفوز على مضيفه سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

