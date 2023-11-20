نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة بعد الفوز على سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت البعثة الوطنية لمنتخب مصر إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل بعد إجتيازها مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة بعد الفوز على سيراليون

عاد جميع نجوم المنتخب، بما في ذلك محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد، مع البعثة بعد أداء اللاعبين للمباراة، حيث يستعدون في الساعات القادمة للعودة إلى إنجلترا وفرنسا وتركيا للانضمام إلى أنديتهم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وحقق المنتخب المصري الفوز في مباراته أمام سيراليون بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أُقيم مساء الأحد على ملعب صامويل كاتيون في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

سجّل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و62 ليقود منتخب مصر لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي في المجموعة. بفضل هذا الانتصار، يتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد تحقيقهم الفوز أيضًا على جيبوتي بستة أهداف نظيفة.