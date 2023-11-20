عاجل.. شوبير يكشف اسم المرشح الأول لتدريب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد شوبير تطورات الوضع بشأن احتمال تولي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، مسؤولية تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

شوبير يكشف اسم المرشح الأول لتدريب الزمالك

حيث جاء هذا الاقتراح من قبل أحد وكلاء اللاعبين كبديل للمدرب الحالي معتمد جمال، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأوضح شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت أف إم أن بيسيرو أصبح المرشح الرئيسي حتى الآن لتدريب الزمالك، بعد أن تم ترشيحه عن طريق وكيل أحد اللاعبين.

وأشار إلى أن بيسيرو يعيش حالة غير مستقرة في وظيفته الحالية كمدرب للمنتخب النيجيري، خاصة بعد تعادل الفريق في مباراته الأخيرة.

وفي حال ورود عرض رسمي من إدارة نادي الزمالك، يُتوقع أن يوافق بيسيرو على الفور على العرض، مع تحوله لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.