ديوكوفيتش يعزز رقمه القياسي في صدارة تصنيف لاعبي التنس

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش سعادة بالغة بالتواجد في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين للأسبوع الـ400، مواصلًا تعزيز رقمه القياسي، وذلك بعد أكثر من 12 عامًا من اعتلاء الصدارة للمرة الأولى.

أنهى ديوكوفيتش المتوج أمس الأحد بلقب البطولة الختامية للموسم في تورينو ليكون السابع له في سجل مشاركاته بالبطولة، الموسم في صدارة التصنيف العالمي للمرة الثامنة، وهما رقمان قياسيان.

وقال ديوكوفيتش في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عبر موقعها: "إنجاز جيد للغاية أن أحتل المركز الأول لـ400 أسبوع، هذا لم يحدث من قبل في التاريخ، شخص ما سيحطم هذا الرقم، لكن أتمنى أن يظل قائمًا لفترة طويلة".



وفي فبراير الماضي، حطم ديوكوفيتش رقم النجمة السابقة الألمانية شتيفي جراف التي احتلت صدارة التصنيف العالمي للاعبات لمدة 377 أسبوعًا، وأصبح النجم الصربي الأكثر تواجدًا في صدارة التصنيف على مستوى فئتي الرجال والسيدات.

وكان ديوكوفيتش تجاوز رقم النجم السويسري فيدرر في 2021، والمتمثل في احتلال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس لمدة 310 أسابيع.