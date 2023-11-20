نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: أخطبوط إسبانيا يرفض دوري روشن.. موندو ديبوريفو: رحيل نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 20-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ذا صن تكشف موقف دي خيا من النصر السعودي

قالت صحيفة ذا صن البريطانية أن الحارس الدولي الاسباني دافيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد السابق قد رفض عرضًا كبيرًا من نادي النصر السعودي على الرغم من وصول قيمة الراتب الذي عرضته عليه إدارة العالمي لنحو 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ولا يزال دي خيا دون نادي منذ رحيله عن قلعة الشياطين الحمر يوم الأول من شهر يوليو المنصرم ولكنه يحظى مؤخرًا باهتمام أكثر من فريق مثل فالنسيا وريال بيتس في الدوري الاسباني وانتر ميامي الامريكي وغيرهم.

ماركا تسلط الضوء على آخر تطورات إصابة تيرشتيجن

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين كافة التفاصيل الخاصة بإصابة حارس المرمى الدولي الالماني مارك اندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة عقب استبعاده من قائمة المانشافت خلال التوقف الدولي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن هناك تفاؤل بشأن إصابة تيرشتيجن خاصةً أن الفحوصات التي خضع لها يوم أمس الأحد يُعتقد بأنها ليست بالخطيرة.

ديلي ستار تعلق على الشغب الجماهيري من اجل صلاح

وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن مباراة مصر وسيراليون قد شهدت اقتحام مجموعة من الجماهير من اجل الفرعون محمد صلاح.

وأضافت أن قوات الأمن أوقفت أي من الجماهير التي نزلت لملعب المباراة عن الاقتراب من صلاح ولحسن الحظ لم يتعرض نجم الريدز ليفربول لأي أذى في واحدة من المشاهد الفوضوية.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب سيراليون بثنائية نظيفة أمس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.