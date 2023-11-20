نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصرية انطلاق الدورة التدريبية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بجده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق صباح يوم 21 نوفمبر بمدينة جدة السعودية أعمال الدورة التدريبية المتقدمة للسباحة لكبيري مدربي الأولمبياد الخاص بمشاركة مصر و13 دولة عربية هي الأردن المغرب، الامارات، الجزائر،العراق، تونس، عمان، سوريا، لبنان، الكويت، البحرين، موريتانيا، والسعودية الدولة المنظمة والتي تنظمها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي، ويمثل مصر في تلك الدورة المحاضرين الرئيسين الدكتور مصطفى ماجد خليل ود. اية حسين المدير الفنى لمراكز خط الجسد بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى كبيري المدربين عبدالرحمن محمود جميل كبير مدربي السباحة بالأولمبياد الخاص المصري.

بمشاركة مصرية انطلاق الدورة التدريبية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص بجده



تبدأ فعاليات الدورة والتي تقام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بجده بكلمتين ترحيبتين من الأولمبياد الخاص السعودي يلقيها عبد الرحمن القريشى المدير الوطني للبرنامج السعودي وكلمة ترحيب من الرئاسة الاقليمية يلقيها الدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات والذى يلقى بعدها نبذه تعريفية بالأولمبياد الخاص، يعقبها محاضرة للدكتور عماد محي الدين عن التقسيم في الأولمبياد الخاص، ثم محاضرة عن الالعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص يلقيها د. شريف الفولى ويختتم هذا اليوم بمحاضرة بعنوان دور السباحة وأهميتها للأفراد ذوى الاعاقة الفكرية يلقيها المحاضر الرئيس للدكتورة الدكتور مصطفى ماجد

ويبدأ اليوم الثاني من أيام الدورة بمحاضرة للدكتور عماد محي الدين عن الرياضات الموحدة في الأولمبياد الخاص، ثم يلقى د. مصطفى ماجد محاضرتين الأولى بعنوان دور المعلم في التعامل مع اللاعبين من ذوي الاعاقة الفكرية وكيفية انتقائهم، والثانية التحليل الحركي للسباحات الأربعة، ثم تلقى د. ايخ حسن محاضرة عن التغذية الصحية لدى لاعبي الأولمبياد الخاص، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة للدكتور مصطفى بعنوان الأخطاء الشائعة في التعليم وطرق تصليحها.

ويبدأ اليوم الثالث من أيام الدورة بأربع محاضرات متتالية للدكتور مصطفى ماجد الأولى عن مكونات حمل التدريب وطرق تقنينه، والثانية ، طرق التدريب في السباح، والثالثة المسابقات الرسمية بالأولمبياد الخاص، ثم تلقى د. ايه حسين محاضرة عن الاسعافات الاولية، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة للدكتور مصطفى عن الاختلافات في القانون في الأولمبياد الخاص.

أما اليوم الرابع من ايام الدورة فقد خصص للجزء العملي حيث يقوم د.. مصطفى بتقديم العملي للرجال، وتقوم د. ايه بتقديم العملي للسيدات. ويكتمل اليوم الاخير من ايام الدورة باستكمال الجزء العملي في حضور سباحين وسباحات من الأولمبياد الخاص السعودي واختبار نظري ثم الختام وتوزيع شهادات المشاركة في الدورة وتكريم الدراسين

وتشهد الدورة مشاركة تالا ابراهيم بكله (الأردن)، بثينة الحدودية (المغرب)، حامد عبدالباسط غيث (ليبيا)، محمد عبدالكريم ابوجبل (الأمارات)،اسيا غناي (الجزائر)،أحلام محسن (العراق)،محمد مراد الطبرقي (تونس)،فاطمة بنت علي (عمان)،دانا ذياب شباط (سوريا)،عمر المالكي (البحرين)،علي حسين نصار (لبنان)،أحمد رشوان( الكويت )،المعدل الشرقي( الموريتانيا(

ومن السعودية الدولة المنظمة يشارك 28 من كبيري المدربين هم سعيد موسى المغني، عبدالعزيز عطية الله الجهني، مهدي حسين عبدالله الصريمي، ايمان المتولى لسيد الصاوى، فوزية صالح الزهراني، ليلى محمد الضامن، ساره محمد العتيبي، علي عبدالعزيز الغامدي، تيسيرأحمد الزراع،نشوى جمال،عبدالحميد محمد امين،محمود حنفي محمد جلال،غازي عبده الله محمد عبد الملك،حسناء علي النعمي،موزه حمود الخالدي،اسماء محمد المحسين،شيرين فهد الجمعان،مهند باعظيم،عبدالحفيظ احمد باوزير،تامر اياد الشرفا،محمد رضا بدر،سليمان عبدالرحمن سليمان زيد،ابراهيم سعيد عيد حسانين،محمد العليان،رحاب حسن جمعه،محمد سعيد عائض القرني،ملك رامي أنشاص،أنس بن عيسى