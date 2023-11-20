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أحمد جودة - القاهرة -

كشف سمير صلاح، وكيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، عن وجهة الظهي الأيسر بعد كثير من الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية.

وكيل فتوح يفجر مفاجأة بشأن وجهة اللاعب المقبلة



وقال سمير صلاح عبر صحيفة اليوم السعودية: "أحمد فتوح تلقى عرضا رسميا من نادي الاتفاق السعودي من أجل ضمه في يناير المقبل".

وتابع: "سيتم إرسال العرض بشكل رسمي إلى الزمالك خلال الساعات المقبلة".

وأكمل: "عقب عودة اللاعب من بعثة منتخب مصر سيتم الاجتماع مع مسؤولي الزمالك لمناقشة طلباتهم المالية لرحيل اللاعب".

واختتم: "اللاعب يمتلك أكثر من عرض محلي ولكن لضمه في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر".



ويذكر أن فتوح قد تعرض لعقوبة وصلت لخصم 25% من عقده السنوي، مع عرضه للبيع بسبب خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.