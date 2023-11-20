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أحمد جودة - القاهرة -

صرح دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني على إصابة النجم جافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقطع في الرباط الصليبي أثناء تواجده مع منتخب إسبانيا خلال الفترة الحالية.

مدرب إسبانيا يعلق على إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

وكان اللاعب جافي متواجد مع المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولي الحالية وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب جورجيا أمس الأحد.

وتحدث المدرب دي لافوينتي في تصريحات له قائلا: "في غرفة تبديل الملابس، يبدو الأمر وكأننا خسرنا، لقد تحطمنا، إصابة جافي خطيرة وهي لحظة صعبة لنا جميعًا".

وأكد: "لقد كان حادثًا وسوء حظ، لكن جافي كان جاهزًا تمامًا للعب، مثل أي شخص آخر".

وسوف يغيب اللاعب جافي لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي من أجل تلقي العلاج.