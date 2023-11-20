نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي رامون ألفاريز عن آخر تطورات تجديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

تطورات تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

وأكد رامون ألفاريز أن نادي ريال مدريد يتفاوض مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الفترة الحالية من أجل تجديد عقده والذي سوف ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن تجديد عقد أنشيلوتي سوف يعتمد في المقام الأول على كل ما يقدمه المدرب الإيطالي مع نادي ريال مدريد هذا الموسم حيث أنه يشارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بشكل أساسي.

ويعتبر فوز كارلو أنشيلوتي ببطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني هذا الموسم سوف يعزز فرصته في تجديد عقده مع النادي الملكي حيث أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يملك خطة لتجديد النهج التدريبي.