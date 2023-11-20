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أحمد جودة - القاهرة -

علق رودريجو جوس نجم منتخب البرازيل والفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على إصابة اللاعب فينيسيوس جونيور وغيابه لمدة ثلاثة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة.

تعليق ناري من رودريجو على إصابة فينيسيوس ومواجهة ميسي

وقال رودريجو في تصريحات له: "أعتقد أن الجميع في ريال مدريد والبرازيل سيتوقعون مني المزيد".

وبشأن مواجهة الأرجنتين يوم غدا الثلاثاء تابع: "دائما ما تكون مواجهة الأرجنتين صعبة وغير متوقعة، حيث يسود الاحترام بين الفريقين.أعتقد أنهم سيحترموننا، تمامًا كما سنحترمهم نحن".

وتحدث عن ليونيل ميسي قائلًا: "لا توجد طريقة لإنكار ذلك إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم وعلينا أن نكون حذرين للغاية معه، مواجهة الأرجنتين ضمن أهم ثلاث مباريات في مسيرتي".

وكان اللاعب فينيسيوس جونيور تعرض للإصابة مع منتخب بلاده البرازيل أمام نظيره منتخب كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 وتكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم براتب اللاعب مع ريال مدريد.