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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية عن منافسة شرسة بين نادي برشلونة وريال مدريد من أجل التعاقد مع موهبة برازيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

منافسة شرسة بين برشلونة وريال مدريد لضم موهبة برازيلية

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة مسؤولي نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابرييل موسكاردو صاحب الـ 18 عاما ونجم فريق كورنثيانز.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة غير راضي عن أداء اللاعب أوريول روميو في منطقة خط الوسط حتى الآن حيث أنه غير مقتنع بإمكانياته تماما.

وذكرت صحيفة سبورت أيضا أن نادي ريال مدريد يرغب في خطف اللاعب البرازيلي جابرييل موسكاردو من نادي برشلونة بالتعاقد معه، كما أن أندية تشيلسي وارسنال يرغبان في ضم الموهبة البرازيلية أيضا.