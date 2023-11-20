منتخب مصر الأولمبي يختتم معسكره غدًا استعدادًا لاولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم منتخب مصر الأولمبي معسكره في العاصمة الإدارية غدًا استعدادًا للمشاركة في لاولمبياد باريس 2024.

وحرص روجيه ميكالي تجهيز جميع اللاعبين خلال المعسكر الحالي استعدادًا لاولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق في شهر يوليو من العام القادم.

ولم يخوض منتخب مصر الأولمبي أي مباراة ودية في المعسكر الحالي لعدم وجود منتخبات لمواجهة منتخب مصر الأولمبي وديًا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلي أولمبياد باريس عقب وصوله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

موعد انطلاق أولمبياد باريس 2024

تنطلق أولمبياد باريس في شهر يوليو من العام القادم بمشاركة منتخب مصر الأولمبي في البطولة القادمة.