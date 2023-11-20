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أحمد جودة - القاهرة - أكد سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي، برنامج استقطاب اللاعبين هو من تكفل بصفقة انتقال رونالدو، النصر لم يتحمل ريالا واحدا.

نائب رئيس رابطة الدوري السعودي يكشف مفاجأة عن التعاقد مع رونالدو ونيمار

وقال اللذيذ عبر قناة روتانا خليجية: "برنامج استقطاب اللاعبين هو من تكفل بصفقة انتقال رونالدو، النصر لم يتحمل ريالا واحدا".

وتابع: "المفاوضات مع كريستيانو رونالدو كانت للنصر فقط منذ البداية".

وأكمل: "برنامج استقطاب اللاعبين تكفل بصفقة انتقال نيمار للهلال، وكذلك البرتغالي أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعبا النصر".

واختتم: "صفقة ياسين بونو تكفل بها كاملة الأمير الوليد بن طلال، البرنامج استقطب 91 لاعبا في 69 يوما".

