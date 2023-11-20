نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "3 صفقات من الجيلاروسي".. الدوري السعودي يخطط لتفريغ روما من نجومه والهلال يتمسك بديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت تقارير صحفية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مخطط الدوري السعودي في الفترة الحالية، للتعاقد مع بعض النجوم البارزة، داخل فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونجح روشن هذا الموسم في استقطاب العديد من نجوم أوروبا في مقدمتهم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو وجابري فيجا، وماكسيمن وجوتا، ولابورت.

- 3 لاعبين من روما على رادار السعودية

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن توجد نية من جانب أندية الدوري السعودي، بالتعاقد مع 3 لاعبين من روما، وهم الإنجليزي كريس سمولينج، الإيطالي ليوناردو سبينازولا والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويتمسك نادي الهلال، زعيم آسيا، بضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب ليس ضخما حيث تبلغ قيمته 12 مليون يورو، وينتهي عقده في صيف 2025، حيث سيكون البديل المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وتعمل إدارة نادي روما في الفترة الحالية، على حماية نجوم الفريق وبدء مفاوضات تجديد عقد اللاعبين في الموسم الحالي، خوفا من إغراءات السعودية.