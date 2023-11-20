باتشيكو يدرس مازيمبي الكونغولي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي ببراميدز نادي مازيمبي الكونغولي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا وذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي مازيمبي قبل مواجهة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر ببراميدز من نظيره الزمالك بركلات الترجيح ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر النسخة الماضية.

موعد مباراه بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 24 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.

