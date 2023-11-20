نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماذا يحدث بين ميسي وأنتونيلا؟".. 3 علامات تُقرب البرغوث الأرجنتيني من الانفصال عن زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ترددت في الأيام القليلة الماضية، أحاديث عديدة حول توتر العلاقة بين الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، وزوجته أنتونيلا، بعد تدهور الأوضاع بينهما مؤخرا.

وارتبط نجم التانجو بزوجته لما يقرب من 20 عاما، حيث جمعت بينهم قصة حب في عمر الثالثة عشر، ليتم زواجهم عام 2017.

- أسباب توتر علاقة ميسي وأنتونيلا

وجاءت العديد من المؤشرات التي تؤكد توتر العلاقة مؤخرا بين الطرفين، وذلك ما أشار له الصحفي الأرجنتيني "جونزالو فاسكيز"، بعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الأخيرة.

1- رفضت زوجة ميسي دعوته في الصعود إلى المسرح، ومشاركته في تكريمه باللقب هذا العام، في تصرف مثير للجدل.

2- ميسي لم يعلق على تغيير صورة حساب زوجته الرسمي، بعد أن وضعت صورته بالكرة الذهبية، لكن اللاعب لم يقم بالتعليق لها، كما المعتاد.

3- تغيير ميسي لصورة حسابه الشخصي، ليضع صورة منفردة له، عكس ما كان يفعل دائما، بوضع صور تجمعه بأسرته دائما.