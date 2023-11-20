نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بديل صلاح على الأبواب".. اتحاد جدة ينقض على هدف مانشستر يونايتد في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تكثف إدارة تادي اتحاد جدة، مجهودتها الأخيرة في ملف التعاقدات الجديدة والمنتظرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل، لتدعيم صفوف العميد بلاعبين من طراز رفيع.

واقترب بعض نجوم الفريق من الرحيل عن الاتحاد هذا الموسم، أبرزهم البرتغالي جواو فيليبي، الذي انضم للفريق هذا الموسم.

- جريزمان على رادار الاتحاد

وأكدت التقارير السعودية مؤخرا، دخول الفرنسي أنطونيو جريزمان، نجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، دائرة اهتمام العميد في انتقالات يناير.

ونشر الصحفي "أكرم كونور"، أن مسؤولو نادي الاتحاد، لديهم خطة لسداد الشرط الجزائي في عقد أنطوان جريزمان مع الروخي بلانكوس في الموسم الحالي.

وتعرض نجوم الاتحاد في الفترة الماضية، للعديد من حملات الهجوم بسبب تراجع نتائج الفريق، قبل فترة التوقف الدولي الذي تشهده الساحرة المستديرة في الوقت الحالي، بسبب تصفيات كأس العالم القادم.