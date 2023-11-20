نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الاتحاد السكندري يغيب عن التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أحمد الشيخ عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.

وتعرض أحمد الشيخ للإصابة بألام في الركبة والتي لحقت به في الفترة الماضية وغيابه عن مباريات الاتحاد السكندري الماضية في دوري نايل.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.