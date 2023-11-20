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أحمد جودة - القاهرة - فجر فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، مفاجأة حول عقد مدرب الفريق تشابي ألونسو، مكشفًا عن تفاصيل غير متوقعة.

مفاجأة في مدوية في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

وكانت هناك تقارير تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد ألونسو، يتيح له الرحيل في حال تلقي عروض من أندية كبيرة مثل ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو ليفربول.

وأوضح كارو في تصريحات لشبكة "توك سبورت": "لا يوجد شرط جزائي في عقد ألونسو، ولكن ذلك لا يعني شيئًا. نحن نحتفظ بعلاقة جيدة جدًا مع تشابي، وهو يعلم أننا نمتلك نهجًا جادًا".

وأضاف رئيس نادي باير ليفركوزن: "في النهاية، لا يمكننا أن نجبر أحدًا على البقاء، خاصة إذا كان لا يرغب في الاستمرار. نريد أن يكون سعيدًا وراضيًا معنا بحيث يرغب في البقاء، وهذا هو هدفنا".

وتابع: "لا يوجد شيء مكتوب في العقود، ولكن في بعض الأحيان تكون الوعود غير المكتوبة تُعتبر اتفاقيات أيضًا. نحن ندرك أنه إذا احتاج إلى اتخاذ خطوة في المستقبل، سنتمكن من التحدث معًا. آمل أن لا نصل إلى تلك الحاجة، لأننا نتوقع أن يظل تشابي ويكون سعيدًا هنا في ليفركوزن".