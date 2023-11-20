البرازيل تصل ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما على حساب الاكوادور

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أحمد جودة - القاهرة - صعد المنتخب البرازيلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الإكوادوري 3 / 1 اليوم الإثنين، في افتتاح منافسات دور الستة عشر.

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وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل بهدف أحرزه إستيفاو ويليان في الدقيقة 14، ثم أدرك منتخب الإكوادور التعادل بهدف للاعب مايكل بيرموديز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حسم المنتخب البرازيلي المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إستيفاو ويليان ولويجي في الدقيقتين 71 و90.

وتشهد منافسات دور الستة عشر اليوم أيضا لقاء المنتخب الإسباني مع نظيره الياباني.

