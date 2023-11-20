نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فحص طبي يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي خلال ساعات لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات المارد الأحمر استعدادا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

وكان طاهر قد تعرض لإجهاد عضلي أمس الأحد تسبب في غيابه عن التدريبات على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.