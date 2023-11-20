نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع عاجل بين خالد بيبو مع حسين الشحات وامام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار استبعادهما من معسكر المنتخب الوطني الأول، لعدم الالتزام.

اجتماع عاجل بين خالد بيبو مع حسين الشحات وامام عاشور

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، قد قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات من معسكر المنتخب الأخير، بسبب عدم استكمالهما المران، عقب انتهاء مباراة جيبوتي، ومخالفة تعليمات الجهاز الفني.

وعقد بيبو اجتماعا مع الثنائي أمس على ملعب التتش على هامش مران الفريق، لمناقشة أسباب استبعادهما من معسكر المنتخب، وأكد على ضرورة الالتزام في الفترة المقبلة واحترام قرار فيتوريا.



ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، عبر شبكة قنوات بين سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

