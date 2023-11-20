عاجل.. تأجيل اجتماع كولر مع الخطيب

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أحمد جودة - القاهرة - قرّر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة، تأجيل اجتماعه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لبداية شهر ديسمبر المقبل.

تأجيل اجتماع كولر مع الخطيب

وكان من المنتظر أن يعقد محمود الخطيب اجتماعا مع كولر أمس في الثانية ظهرًا قبل انطلاق المران، لحسم ملف الصفقات الصيفية والراحلين، وتم تأجيله بسبب تأخر وصول المدرب السويسري إلى القاهرة.

ويرغب الخطيب في تأجيل الاجتماع لبداية ديسمبر المقبل، بسبب موعد سفره، حيث من المنتظر أن يغادر القاهرة خلال الساعات القادمة لاستكمال رحلة علاجه.

وعاد الأهلي للتدريبات في السادسة من مساء أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة ميدياما، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء السبت المقبل على استاد السلام، وذالك ضمن مواجهات الجولة الأولى، حيث يرغب المارد الأحمر في تحقيق الفوز، من أجل حصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم بالمسابقة.

