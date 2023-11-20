نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بـ300 مليون جنيه؟ الزمالك يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" حقيقة الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب لوزارة الشباب والرياضة؛ للحصول على قرض.

قرض الشباب والرياضة

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الزمالك تقدموا بطلب للحصول على قرض بقيمة 300 مليون جنيه؛ لسداد مديونيات النادي الخارجية.

من كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج الرياضي حقيقة تقدم النادي بطلب للحصول على قرض من وزارة الشباب والرياضة.

وأكد المصدر أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية حصول النادي على قرض من وزارة الشباب والرياضة غير صحيح.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يفكر في الحصول على أية قروض، موضحا أن الاتجاه داخل الإدارة هو توفير مداخيل مالية تساهم في حل الأزمة المادية داخل النادي.

من جانبه يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك عدد من الملفات الشائكة أبرزها سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك تسوية مستحقات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحل أزمة إيقاف قيد الفريق الأبيض وسداد مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي.

