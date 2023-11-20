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أحمد جودة - القاهرة - أصبح أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباريات فريقه المقبلة بعد تعافيه تمامًا من الإجهاد العضلي الذي عانى منه مؤخرًا.

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة ميدياما

وكان لاعب الأهلي قد تغيب عن آخر مباريات الفريق الأحمر أمام الجونة بالدوري الممتاز بسبب إجهاد عضلي أجبر السويسري مارسيل كولر على استبعاده من مباراة الفريق أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك أكرم توفيق في مران الأهلي أمس الأحد بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته لمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام ميدياما الغاني.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

