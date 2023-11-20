بيراميدز يغلق الطريق أمام الأهلي ويجدد للاعبه

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أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو نادي بيراميدز، بتجديد عقد محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق، وذلك لمواصلة نجاحه مع الفريق والاستفادة من خبراته.

بيراميدز يغلق الطريق أمام الأهلي ويجدد لمحمد حمدي

وكان سينتهى عقد لاعب بيراميدز مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وكان له كامل الأحقية للتوقيع لأي نادي أخر، خلال انتقالات يناير المقبلة.

وحصل بيراميدز على توقيع محمد حمدي للتجديد قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر لمواجهة كلا من سيراليون وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



وقطع نادي بيراميدز الطريق عن النادي الأهلي وقفل باب التعاقد مع لاعب بيراميدز للإنضمام، وكان قد وضع الأحمر محمد حمدي تحت الميكروسكوب، لضمه والإستفادة منه لبناء فريق قوي، وبهذا التجديد خرج اللاعب من حسابات المارد.

