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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

وقال المصدر إن الأهلي حصل موافقة من نادي فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد في يناير المقبل مقابل حصول الأخير على استعارة 3 لاعبين من الفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن فيوتشر طلب استعارة الثلاثي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد دون أي مقابل مادي.

وأضاف المصدر بأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لا يمانع رحيل الثنائي خالد عبد الفتاح وصلاح محسن لنادي فيوتشر، لكنه لا يزال متمسكًا باستمرار كريم نيدفيد.

وأكمل المصدر بأن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الوصول إلى اتفاق كامل حول الصفقة وإتمامها بشكل نهائي.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

