نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال فيتور روكي إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الفترة الأخيرة تطورات جديدة وذلك بشأن انتقال النجم فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

آخر تطورات انتقال فيتور روكي إلى برشلونة

وقد وقع فيتور روكي مع نادي برشلونة في الصيف الماضي ولكنه سيوقع في شهر يناير المقبل قادم من نادي أتلتيكو بارانينسي حيث أن تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني معجب كثيرا بهذا اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية عن أن روكي لا يزال يعرف إمكانية توقيعه إلى نادي برشلونة في شهر يناير المقبل، حيث أنه يريد العودة إلى الملعب بشكل سريع من أجل استعادة مستواه المعهود عليه.

وأكدت التقارير أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني سوف يتفاوضون مع نادي أتلتيكو بارانينسي على صفقة إعارة من أجل الحصول على خدمات المهاجم فيتور روكي بشكل نهائي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

