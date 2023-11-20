نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة طلب الزمالك قرض بـ300 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي لوزارة الشباب والرياضة للحصول على قرض بقيمة 300 مليون جنيه.

متحدث الشباب والرياضة ينفي قرض الزمالك

وتواصل موقع دوت الخليج الرياضي مع محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة؛ لمعرفة حقيقة تقدم مسؤولي الزمالك بطلب للحصول على قرض خلال الفترة الماضية.

وعلق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في حديث خاص: "تقدم مجلس الزمالك بقرض.. لم يحدث هذا الأمر".

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك أزمة مالية طاحنة حيث يعمل المسؤولون داخل القلعة البيضاء؛ لتوفير مداخيل مالية للمساهمة في تلبية احتياجات لاعبي الفرق الرياضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لتسوية المستحقات المالية المتأخرة لجميع اللاعبين بالنادي وكذلك التحرك لحل أزمة إيقاف القيد عن النادي الأبيض.

